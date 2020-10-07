فضل النجار مستاء بعد خصم 100 دينار من مستحقاته

خالد العميري

عمان – عبر لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي سابقا، فضل النجار، عن أسفه الشديد إزاء طريقة التعامل التي وجدها من قبل إدارة النادي الأهلي، حول قضية تسوية مستحقاته المالية والبالغة قيمتها 600 دينار فقط.

وقال فضل النجار، في تصريحات خاصة لـ”الغد”: “لقد قام النادي بخصم مبلغ 100 دينار من إجمالي مستحقاتي، بعد مماطلات كثيرة لتسوية الخلاف”، مؤكدا أنه لم يجد التقدير والاحترام الكافي من إدارة (الليث الأبيض).

وأضاف: “لقد كانت معاملة الإدارة لي غير جيدة”، لافتا إلى أن طريقة مغادرته النادي الأهلي على هذا النحو، لم تكن متوقعة بالنسبة له.

في حين نفت إدارة النادي الأهلي صحة هذا الكلام وأكدت على أن التسوية التي تمت بين إدارة النادي واللاعب فضل النجار كانت بالإتفاق بين الطرفين بعد إجتماع جمع بين اللاعب وأنزور صوبر الرئيس الحالي لنشاط كرة السلة.

وأكد الأهلي أن اللاعب تعرض لغرامة مالية قدرها 300 دينار من الإتحاد الأردني لكرة السلة لما بدر منه اتجاه الحكام خلال مباراة الوحدات في دوري كرة السلة للموسم الفائت، وتم تحملها كاملة من قبل النادي ولم يتم خصمها من مستحقات اللاعب، وهو ماينص عليه عقد اللاعب في حال تعرضه لأي غرامه أو عقوبة من الإتحاد.

ونفت أيضاً إدارة النادي أي سوء تعامل أو وجود أي مشاكل مع اللاعب خلال فترة سريان عقده الذي انتهى في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، وأن أعضاء لجنة كرة السلة كانوا ومازالوا على تواصل دائم مع اللاعب لغاية الآن.

(فاست بريك)