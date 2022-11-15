فضل شاكر و نوال الكويتية معًا من جديد في “عرب”

دعماً للأشقاء في دولة قطر ، بمناسبة استضافتها طرح أمس السبت 12/11/2022 ، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ، أغنية بعنوان « عرب » شارك فيها الفنان فضل شاكر والفنانة نوال والفنان أحمد شيبة، والفنان حمود الخضر والفنان زهير بهاوي ، خاصة بكأس العالم لكرة القدم – قطر 2022 .

عرب من كلمات عبدالله التميمي ، و ألحان مشعل العروج ، التوزيع والتنفيذ الموسيقي جيهون جيلكتان ، مكس وماستر م. طارق جيران ، الإشراف العام مشعل العروج .

وتعتبر أغنية ” عرب ” والتي تحمل كلماتها معانٍ عميقة يبعثها الفنانين المشاركين بهذا العمل ، تقديراً لدولة قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022 ، لكون هذا الحدث العالمي المقام على ارض عربية يعد إنجازاً قومياً عربياً ، خصوصا وانا دولة قطر قدمت نموذجاً راقياً عن الإنسان العربي أمام العالم، في هذا الحدث العالمي لكرة القدم وهو إنجاز غير مسبوق لقطر ولكل عربي عليه أن يفخر بهذا الحدث الكروي .

” عرب ” تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنانة نوال الكويتية ” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :