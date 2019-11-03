فضية بطولة هولندا تنقل أبو عوض إلى بارالمبيك طوكيو 2020

عمان – الغد – توجت ختام أبو عوض نجمة كرة الطاولة البارالمبية الأردنية بفضية فردي بطولة هولندا الدولية لكرة الطاولة مساء السبت بعد خسارتها بالمشهد النهائي أمام بطلة الصين الشعبية.

ورغم خسارة أبو عوض المباراة النهائية إلا أنها تمكنت من جمع النقاط اللازمة لضمان التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020، وبحسب المدرب الوطني هارون الشلتوني جاء تأهل أبو عوض إلى بارالمبيك طوكيو 2020 بعدما حققت مساء الجمعة 3 انتصارات متتالية على لاعبات من هونج كونج 0-3، إندونيسيا 0-3، والسويد 2-3.

وأخفقت فاتن عليمات من الحصول على البرونزية بعد خسارتها امام لاعبة من البرازيل في مبارة ماراثونية 3-2، حيث كانت عليمات تأهلت الجمعة للدور النهائي بعد فوزها على لاعبة من إيطاليا 0-3 وخسارتها أمام لاعبة من الصين الشعبية 3-0، مكتفيةً بالمركز الرابع.

وفي منافسات الرجال ودع أسامة أبو جامع دور الثمانية بعد خسارته أمام لاعب فرنسي 3-0 حيث كان قد تأهل للدور الثاني بعد فوزه على لاعب من تشيكيا 2-3 وخسارته أمام لاعب ألماني 3-0.

وانطلقت في ساعة متأخرة من مساء السبت منافسات الفرق، حيث يمثل منتخب السيدات كل من ختام أبو عوض وفاتن عليمات حيث أوقعتهما القرعة مع منتخب إيطاليا، ولدى فرق الرجل يمثلنا كل من أسامة أبو جامع وإبراهيم دردس حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويرأس الوفد الأردني إلى أمستردام، سليمان الروسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية ويضم المدير الفني هارون الشلتوني ومعاونه محمد أبو فرحة، إضافة للاعبين واللاعبات: أسامة أبو جامع، نضال أبو دلبوح، إبراهيم دردس، ختام أبو عوض وفاتن عليمات.

وأشاد الروسان بالمستوى العالي للاعبينا الذين خاضوا مباريات قوية مع ابطال العالم بعد أن اظهروا انضباطهم العالي واحترافيتهم الكبيرة بالتعامل مع التعليمات الفنية والإدارية، مؤكدا أن تأهل ختام أبو عوض إلى بارالمبيك طوكيو 2020 يدلل على المكانة العالية للاعبينا في لعبة كرة الطاولة البارالمبية.

وأشار الروسان أن العديد من اللاعبين اقتربوا من التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020، بعد تقدمهم على سلم الترتيب الدولي، وهم: فاتن عليمات واسامه أبو جامع، مثمنا في الوقت ذاته مجهودات كل من المدرب الوطني هارون الشلتوني ومساعده محمد أبو فرحة اللذان يقومان بصقل مواهب اللاعبين وإيصالهم إلى منصات التتويج.

من جهتها، بقيت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية على اتصال دائم مع رئيس وأعضاء البعثة، قبل أن تنقل لهم تحيات أسرة اللجنة البارالمبية وتمنياتها المزيد من الإنجازات وبطاقات العبور لبارالمبيك طوكيو 2020.

وكانت أمستردام شهدت عام 2002 حصول منتخب السيدات المكون من مها البرغوثي، سميرة توفيق، ختام أبو عوض وفاطمة العزام على برونزية بطولة العالم للفرق.