عمان – الغد – نال المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية ، اليوم الإثنين ، ميداليتين جديدتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته في منافسات بطولة آسيا بنخستها الـ 53 والتي استضافتها مدينة هاربن الصينية.
وجاءت الميداليتين من خلال اللاعبان ، رضا الجعافرة (فضية) وأحمد الحلايقة (برونزية) في فئة الشباب.
وكان المنتخب الوطني قد نال ميداليتين فضية واخرى برونزية يوم أمس الأحد ، حيث وتمكن اللاعب ضياء لطفي في حصد الميدالية الفضية في فئة 174 سم في الفيزيك ، فيما نال اللاعب أحمد الحلايقة الميدالية البرونزية في فئة 182 سم في الفيزيك ، لينهي منتخبنا مشاركته في البطولة برصيد فضيتين وبرونزيتين.
فضية وبرونزية جديدتين لمنتخب بناء الأجسام في بطولة آسيا
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— Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) July 29, 2019