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فضية وبرونزية للأردن في اليوم الختامي للبطولة الآسيوية للسباحة

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – نالت السباحة الأولمبية ، تاليتا بقلة ، ميدالية فضية جديدة ، فيما حقق السباح عمرو الور الميدالية البرونزية ، اليوم الجمعة ، مع ختام منافسات البطولة الآسيوية للسباحة والتي استضافتها مدينة بنغالور الهندية.

ونجحت تاليتا بقلة في تحقيق فضية سباق ٥٠ متر فراشة حيث قطعت مسافة السباق بزمن بلغ ٢٨:٢٢ ثانية لتحتل المركز الثاني خلف التايلاندية جنجيرا التي حلت في المركز الأول بزمن قدره ٢٧:١٨ثانية وجاءت الهندية ساتيجا ديفييا في المركز الثالث بزمن ٢٨:٢٧ ثانية.

وكانت “بقلة” قد نالت فضية سباق ٥٠ متر حرة يوم  الأربعاء من ذات المنافسات.

كما نجح السباح الشاب ، عمرو الور ، في تحقيق برونزية سباق ٢٠٠ متر صدر حيث أنهى السباق النهائي بزمن بلغ ٢:١٧.٢٠ دقيقة ، فيما جاء بالمركز الأول القيرغيزستاني ، دينيس بيتراشوف وحل التايلاندي كيتين نوتابونج بالمركز الثاني.

ومع هاتين الميداليتين يكون منتخبنا قد أنهى مشاركته في البطولة برصيد ٣ ميداليات (فضيتان وبرونزية).

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