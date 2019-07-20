فضية وبرونزيتين للأردن ببطولة آسيا للكراتيه في أوزبكستان

عمان – الغد – حاز المنتخب الوطني للكراتيه، السبت، على 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين) خلال مشاركته في منافسات النسخة 16 من بطولة آسيا، والتي تستضيفها العاصمة الأوزبكية “طشقند”.

وتوج اللاعب محمود السجان بالميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، فيما حصل اللاعبان عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد فهد (وزن تحت 60 كغم) على الميدالية البرونزية، وكان محمود السجان وصل للنهائي بعد تحقيقه 4 انتصارات، قبيل أن يخسر اليوم بصعوبة أمام بطل إيران “بورشاب” بنتيجة 1-0.

وتعتبر هذه الميدالية الفضية الثانية على التوالي التي يحققها “السجان” في بطولة آسيا، حيث توج بفضية النسخة الماضية والتي جرت في العاصمة عمان، العام الماضي.

بدوره، نجح عبدالرحمن المصاطفة في تحقيق الفوز على اللاعب السعودي فهد الخثعمي بالأفضلية بعد التعادل 2-2، ليحقق لاعب المنتخب الوطني الميدالية البرونزية.

من جانبه، فاز اللاعب محمد فهد في نزاله الأول نحو الميدالية البرونزية على اللاعب النيبالي بوداسيني راجيف بالأفضلية بعد التعادل 2-0، وفي اللقاء الثاني انسحب خصمه الصيني بوكس يان لإصابة ليتوج “محمد فهد” بالميدالية البرونزية.

وسيشارك المنتخب الوطني يوم غد الأحد في منافسات القتال الجماعي للرجال والسيدات، حيث سيلتقي منتخب الرجال في أولى نزالاته في دور الـ 16 مع الفائز من نزال السعودية وهونغ كونغ ، فيما سيواجه منتخب السيدات في أولى نزالاته المنتخب الفلبيني.