فضيتان وبرونزية للأردن في افتتاح بطولة آسيا للجوجيتسو

عمان – الغد – تمكن المنتخب الوطني للجوجيتسو ، الأربعاء ، في تحقيق ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية ، مع انطلاق مشاركته في منافسات النسخة الرابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو والمقامة في العاصمة المنغولية أولان باتور وتستمر حتى يوم بعد غد الجمعة.

وجاءت الميداليات الثلاث من خلال اللاعبين ، عبدالكريم الرشيد (فضية – وزن تحت 69 كغم) وسامح أبو الراغب (فضية – وزن فوق 94 كغم) وحسين الرشيد (برونزية – وزن تحت 77 كغم).

واستهل عبدالكريم الرشيد مشواره في البطولة بالفوز في دور الـ 32على لاعب منتخب منغوليا ، بافوباتار مونونجشاجا ، ومن ثم تخطى لاعب المنتخب الكازاخستاني ، ماميلوف إسلام ، في دور الـ 16.

وواصل “الرشيد” تألقه وفاز في الدور ربع النهائي ، على اللاعب الإماراتي ، عبدالله الجنيبي ، وفي الدور نصف النهائي ، فاز على اللاعب الفلبيني ليم مارك.

وفي النزال النهائي خسر الرشيد أمام حامل اللقب ، التايلاندي بان بوت ، ليكتفي عبدالكريم الرشيد بالميدالية الفضية.

بدوره فاز اللاعب سامح أبو الراغب في نزاله الأول بالدور ربع النهائي ، على اللاعب التايلاندي “نادتانا” وفي نصف النهائي تجاوز خصمه الإماراتي يحيى الحمادي – بطل آسيا – قبل أن يخسر النزال النهائي أمام اللاعب الكوري الجنوبي جان يوك.

وضمن منافسات وزن تحت 77 كغم ، فاز حسين الرشيد في دور الـ 16 على اللاعب السنغافوري تان داريل ومن ثم فاز على البحريني علي في الدور ربع النهائي ، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكوري الجنوبي يونغ آم لينتقل للعب على الميدالية البرونزية والذي حققها بعد فوزه على السعودي محمد فودة.

وضمن منافسات وزن تحت 85 كغم ، فاز عبدالرحمن أبو رميلة في أولى نزالين على كل من الطاجيكستاني نزارزا ماروفجون والسنغافوري أكوس وفي الدور ربع النهائي خسر أمام اللاعب القيرغيزستاني مارتاز علي لينتقل “أبو رميلة” للعب على الميدالية البرونزية والتي خسرها بعد خسارته على يد لاعب المنتخب المنغولي.

وعلى صعيد ذات الوزن ، حقق اللاعب بدر الخزاعي الفوز في نزالي دور الـ 16 والدور ربع النهائي على كل من المنغولي ايردينيبار والكوري الجنوبي كيم دونغ قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام الإمارات فيصل الكتيبي – بطل العالم 2017 – لينتقل بعدها الخزاعي” للعب على الميدالية البرونزية والتي خسرها أمام اللاعب القيرغيزستاني مرتضى عبد الرحمن حاجي.

وتستكمل يوم غد الخميس المشاركة الأردنية في بطولة آسيا للجوجيتسو حيث سيشارك اللاعبان زيد جرندوقة وباسل فانوس ضمن منافسات تحت 94 كغم.