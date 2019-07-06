فطافطة يثني على جهود لاعبي منتخب الناشئين

عمان – الغد – أشاد مدرب المنتخب الوطني للناشئين تحت 15 عاما لكرة القدم خليل فطافطة، بأداء لاعبيه أمام ُعمان وفلسطين، والالتزام التام بالإنضباط التكتيكي، ضمن بطولة غرب آسيا المقامة حاليا بالأردن.

وبين أن روح الفريق الواحدة التي أظهرها المنتخب، أثمرت عن تصدر المجموعة بـ 6 نقاط، والعبور الى الدور النهائي من البطولة.

وأكد فطافطة، أن الهدف الرئيس من المشاركة في هذه البطولة تحقق حتى الآن من حيث الأداء والنتيجة، مشيراً الى أن الطموح الآن يتمثل بالتتويج باللقب، رغم قوة المنافسين السعودية وسوريا.

وكان المنتخب أجرى تدريباً استشفائياً اليوم السبت 6 تموز على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بقيادة فطافطة ومساعده خالد لافي، عقب مباراة أمس الذي جمعته أمام نظيره الفلسطيني، وحقق فوزا بنتيجة 4-1.

وينتظر أن يبدأ المنتخب مباريات الدور النهائي من البطولة، عند الرابعة عصر الثلاثاء 9 الشهر الحالي بلقاء السعودية على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، قبل أن يلاقي سوريا 11 منه، على ذات الملعب ونفس التوقيت.