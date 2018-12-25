فطر بطعم القيقب والنعنع البري في غابات برقش

أحمد التميمي

إربد- بدأ موسم جمع الفطر البري من جبال وهضاب وأودية لواء الكورة بشمال الأردن، حيث تم خلال جولة استكشافية للباحثين الدكتور أحمد الشريدة وأحمد العمري وخالد السباعي في غابات برقش في لواء الكورة بشمال الأردن العثور على فطر أحمر بري ينمو بالقرب من شجرة القيقب (القطلب) وقد أخذ لون القيقب الأحمر الأروجاني وطعم ثمار القيقب.

وأشار الشريدة إلى وجود فطر أخضر زيتي بالقرب من حقل من النعناع الأخضر البري وقد أخذ اللون الأخضر وطعم النعناع البري في ظاهرة غربية قلما تم تسجيلها في الغابات الأردنية.

والجدير بالذكر أن الفطر يصنف من الخضراوات في علم الغذاء، ولكنّه لا ينتمي إلى مملكة النباتات بل إلى مملكة الفطريات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات، والمعادن، وهو غني بالألياف، كما يحتوي على كميات قليلة من الدهون، والصوديوم، والسعرات الحرارية، كما أنّه خالٍ من الكوليسترول، وتختلف الفوائد الغذائية اعتماداً على نوع الفطر.

وغالباً ما يُشار إلى الفطر بالأغذية الوظيفية بالإنجليزية (functional foods)، ويمتلك طعماً لذيذاً، وتوجد أشكال، وأحجام، وألوان مختلفة من الفطر، كما توجد بعض الأنواع السامة منه، ويمكن إعداد الفطر بطرق مختلفة.

ويُعدّ الفطر طبقاً رئيساً بالنسبة للنباتيين، كما أنّه قد يؤكل نيئاً أو مقلياً أو مشوياً أو محمصاً أو مقطعاً مع السلطة، ويمكن إضافته إلى الحساء.