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فعاليات اقتصادية تثمن قرار وقف الحظر الشامل بالعاصمة والزرقاء

منذ ساعة واحدة
قوات من الأمن العام في أحد شوارع العاصمة أثناء تطبيق الحظر الشامل لمجابهة كورونا - (أرشيفية)

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عمان- ثمنت فعاليات اقتصادية استجابة الحكومة لمطالبها بوقف الحظر الشامل يوم الجمعة بمحافظتي العاصمة والزرقاء، داعية الجميع للالتزام بالتعليمات والقوانين وأوامر الدفاع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما ثمنت استجابة الحكومة لمطالب القطاعات الأقتصادية بتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي من الساعة 12 للمنشآت والواحدة للأفراد.
واشارت في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، ان صدور القرارين يدل على وجود تفهم واضح من قبل الحكومة لمطالب الفعاليات الاقتصادية بضرورة مراعاة الظروف الصعبة التي تعيشها مختلف القطاعات التجارية والخدمية وتأثرها بأزمة فيروس كورونا.
واكدت ان القطاعات الأقتصادية بحاجة الى ادامة أعمالها والتخفيف من الضغوط التي واجهتها منذ بدء انتشار الوباء وما رافقه من اغلاقات اثرت بشكل ملحوظ على النشاط التجاري بالمملكة وبخاصة خلال فترات المواسم.
وشددت الفعاليات الموقعة على البيان على ضرورة ان تكون هناك شراكة حقيقية بالقرارات بين القطاعين العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني، داعية الى اهمية ان يعمل الجميع كفريق واحد لتجاوز التحديات التي سببتها جائحة فيروس كورونا والاستعداد للمرحلة المقبلة.
ووقع على البيان، غرفتا تجارة عمان والزرقاء، ونقابات تجار المواد الغذائية واصحاب المخابز والمطاعم والحلويات الاردنية
وصالونات التجميل و تجار الكهربائيات والالكترونيات والاتصالات ومحلات تجارة الحلي والمجوهرات وتجار الالعاب ومكاتب تأجير السيارات السياحية وتجار ومصدري الخضار والفواكة والالبسة والاقمشة والاحذية
كما وقع على البيان نقابات اصحاب المهن الميكانيكية ومحطات المحروقات ومنتجي الأثاث ومحلات توزيع الغاز ومواد التجميل والاكسسوارات والمواد الطبية وتجار القرطاسية والمختبرات الاردنية ومهن السلامة العامة والنحالين الاردنيين والنقابة اللوجستية، وجمعيات انتاج والاردنية لمنتجي ومصدري الزيتون ومنتجي ومصدري الخضار والفواكة.

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