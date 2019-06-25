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فعاليات اقتصادية تخاطب وزير المالية بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية

منذ 15 دقيقة

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عمان- الغد- خاطبت الفعاليات الاقتصادية وغرف الصناعة والتجارة وكافة الفعاليات التجارية، وزير المالية بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية بما يحقق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الجمارك أصدرت إجراءات للشراء عبر التجارة الإلكترونية وذلك للاستفادة من اعفاء البضائع والتي تقل قيمتها عن 100 دينار للفرد الواحد على الّا تزيد قيمتها عن 200 دينار شهرياً وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة عبر مواقع الشراء الالكتروني، حيث تم انجاز منصة الكترونية للتصريح عن البضائع الواردة من خلال الشراء عبر المواقع الإلكترونية وذلك للأصناف التالية:

1. المواد الغذائية.
2. العاب الأطفال.
3. الأحذية.
4. الألبسة الشخصية.

ونوهت دائرة الجمارك بضرورة الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع المشمولة في الاعفاء الشخصي على (المنصة الإلكترونية) علماً بأن آلية التصريح والشروط منشورة على موقع الجمارك www.customs.gov.jo ضمن الخدمات الالكترونية.

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