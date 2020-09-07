فعاليات اقتصادية تطالب بوقف الحظر الشامل بالعاصمة والزرقاء وتمديد ساعات العمل

طارق الدعجة

عمان- طالبت فعاليات اقتصادية بوقف فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، من كل اسبوع في محافظتي العاصمة والزرقاء، مؤكدة ان ذلك يلحق الضرر الكبير بعجلة النشاط الأقتصادي للعديد من القطاعات.

كما طالبت بضرورة تمديد ساعات الحظر الجزئي بالنسبة للمنشآت الاقتصادية حتى الساعة الثانية عشر ليلا وبخاصة لقطاع الخدمات من مطاعم ومخابز وحلويات واكدت ضرورة صدور قرار واضح وصريح بالغاء الحظر الشامل اعتبارا من الجمعة المقبلة، كونه لا مبرر له بخاصة مع عودة الطلبة الى مدارسهم وفتح المطار، داعية الى استبداله بادوات أخرى لا تضر حركة النشاط التجاري.

واشارت الفعاليات الى ان القطاعات الاقتصادية لم يعد لديها القدرة على تحمل تعطيل اعمالها ووقف نشاطاتها وتراجع المبيعات والحاق خسائر بقطاعات عديدة وبخاصة التي تتعامل مع المواد الغذائية الطازجة التي يكثر استهلاكها أيام العطل.

وبينت ان الانتصار في معركتنا مع فيروس كورونا يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد والتعاون والتكاتف لما فيه مصلحة الوطن وحماية صحة المواطنين واقتصاده الذي تضرر جراء الجائحة وفترة الأغلاق والتوقف عن العمل.

الموقعون على البيان

غرفة تجارة عمان

غرفة تجارة الزرقاء

نقابة اصحاب المخابز

نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية

نقابة اصحاب صالونات التجميل

نقابة تجار الكهربائيات والالكترونيات والاتصالات

نقابة اصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات

نقابة تجار الالعاب

جمعية انتاج

نقابة اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية

نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكة

نقابة تجار الالبسة والاقمشة والاحذية

نقابة اصحاب المهن الميكانيكية

نقابة اصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز

الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الزيتون

نقابة تجار ومنتجي الاثاث

الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة

نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات