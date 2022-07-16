فعاليات النادي الصيفي تنطلق في مكتبة درب المعرفة بـ”شومان”

عمان – الغد – انطلقت في مكتبة درب المعرفة بمؤسسة عبد الحميد شومان أمس، فعاليات النادي الصيفي 2022، والذي يتضمن محور” رحلة عبر الحضارات وفي بلدان العالم”.

وبحسب مديرة مكتبة درب المعرفة والمشاريع في المؤسسة رؤى الحليسي، فإن النادي الذي تقام فعالياته في مكتبة درب المعرفة في جبل عمان وفرعي الأشرفية والزرقاء خلال الفترة من 16 تموز (يوليو) الحالي ولغاية 4 آب (أغسطس) المقبل، يهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على القراءة من خلال التطرق لبلدان وثقافات مختلفة تخلق لديهم الفضول لمعرفة المزيد عنها عن طريق التوجه للكتب والقراءة وتنمية خيال الأطفال وخلق نماذج وقدوة لهم من خلال عرض أهم الشخصيات الملهمة حول العالم، والعمل على تطوير الحس الفني والإبداعي لدى المشاركين من خلال تطوير مشاريع فنية وأدائية عدة، وتعزيز نهج التفكير الإبداعي في وضع الفرضيات والتساؤلات من خلال جلسات الفلسفة التي سيتم عقدها.

فضلا عن اكتشاف مواهب الأطفال واليافعين وتشجيعهم على تطويرها، وتعليم الأطفال تقبل الآخر والاختلاف وطرق التعامل معه، وتعريف الأطفال بتاريخ الثقافات والشعوب من خلال الحلقات المصورة.

وبينت أن النادي هذا العام سيكون من خلال “أون لاين” حلقات مصورة، وناد داخل المكتبة، وأنشطة وقراءات قصصية على مجموعة درب المعرفة، موضحة أن الغاية من الأنشطة التي تنفذها المكتبة هي إنشاء جيل واع لذاته ومتمكن من قدراته ليواكب ما يحدث من حولنا في العالم.

وقالت: “إنه لطالما كانت القصص الطريقة الأكثر انتشارا في نقل المعرفة والأحداث عبر الزمن، يتوارثها البشر مكتوبة كانت أو محكية، منوهة إلى أنه خلال هذا الصيف سيتم زيارة العديد من دول العالم للتعرف إلى حكايات البلدان من خلال القصص والكتب والتعرف أكثر إلى أهم المعالم والشخصيات الملهمة التي تركت أثرا لا ينسى؛ كما سيتم التعرف أيضا إلى ما يميز كل دولة من: طعام، ملابس، عادات، معالم مهمة، فنون، وأهم وأشهر حكاياتهم الشعبية.

ويتضمن النادي الصيفي أنشطة عدة تتناسب مع كل فئة مستهدفة، حيث تشتمل الأنشطة لفئة (3-6 سنوات)، “ألحان من حول العالم” وهو نشاط موسيقي مبني على تلحين وغناء القصص والتطرق من خلال القصص لتنوع واختلاف الموروث الشعبي القصصي المغنى حول العالم، كذلك نشاط “شجرة القطن”، حيث يتم التعرف إلى عدد من المواد ونسبها إلى موطنها الأصلي مثل الخشب والمعادن، وهو نشاط حسي يركز على تعزيز الحواس من خلال المواد الموجودة أصلا في بيئة الطفل، إضافة إلى نشاط “مسرح العرائس” وهو مسرح دمى وعرائس يقدم مجموعة من القصص العالمية بلسان الدمى المتحركة وكيفية صناعتها وتحريكها، و”جنون الفنون” حيث يقوم الأطفال مع أهاليهم بعمل فن مأخوذ من أحد البلدان قد يكون رسما، نحتا، أو غيره.

أما فئة (7-11 سنة) فتتضمن أنشطة، “تمثال” وهو نشاط فني مختص بالنحت يتم عن طريقه التعرف إلى تاريخ فن النحت وأهم المنحوتات حول العالم وتقنيات التعامل مع المواد الخاصة بالنحت وتطبيقاتها وصولا إلى منتج نهائي لكل مشارك، كما سيتم التعرف إلى أهم النحاتين وأصولهم ونبذة عن بلدانهم، إضافة إلى نشاط “المتاهة”، وهو نشاط علمي وفلسفي يعتمد على تقنيات التفكير الناقد ومجموعة من الألعاب الذهنية وحل الألغاز، كذلك نشاط “الموسيقار” الذي ينفذ بالتشارك مع مبادرة “إعزف” وبرنامج المنح؛ ويهدف لتعليم الأطفال أساسيات الموسيقا والعزف الإيقاعي، مثلما سيتعرف الأطفال إلى أهم دول العالم التي كان لها الأثر الواضح في تطور الموسيقا بشكل خاص، وأهم الموسيقيين حول العالم.

في فئة (12-16 سنة) سيتم عقد نشاط “فينوس” المختص بالنحت وتحديدا النحت اليوناني، وسيتم من خلاله التعرف إلى تاريخ فن النحت وأهم المنحوتات حول العالم وتقنيات التعامل مع المواد الخاصة بالنحت وتطبيقاتها وصولا إلى منتج نهائي لكل مشارك، كما سيتم التحدث عن اليونان وحضارتها، إضافة إلى عقد نشاط “أرسطو” وهو نشاط فلسفي يعتمد على تقنيات التفكير الناقد في حل المشكلات وتحليل المعلومات من خلال تساؤلات ونقاشات نابعة من أحداث القصص والروايات العالمية، إضافة إلى نشاط الموسيقار.

يشار الى أن “درب المعرفة” ليست مجرد مكتبة أطفال عادية، بل هي مساحة حرة وحيوية للأطفال على اختلاف أعمارهم، يلتقون فيها للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، والتي تحفزهم على تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.