فعاليات ثقافية وفنية للعائلة والأطفال في مركز هيا الثقافي

عمان – الغد- ضمن فعاليات مهرجان صيف مركز هيا الثقافي و بمناسبة حلول راس السنة الهجرية، يقيم مركز هيا الثقافي يومي الجمعة والسبت 29-30 تموز 2022 احتفالية ثقافية فنية تشتمل على مجموعة من الفعاليات العائلية التي ستتيح الفرصة للمشاركين بالاستمتاع بالاجواء المليئة بالبهجة والفرح بالتزامن مع العطلة الصيفية. حيث سيفتح المركز أبوابه من الساعة 10 صباحاً للاستمتاع بالألعاب الخارجية والمائية ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وتتضمن الفعالية على مدار اليومين الاستمتاع بعروض للحكواتي تتحدث عن السنة النبوية الشريفية، فقرة أناشيد وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات، بالإضافة الى ورشة أشغال يدوية حيث سيقوم الأطفال بتصميم” الجمل العجيب” باشراف أكاديمية فنون الرسم في مركز هيا الثقافي.

وستفتح القبة الفلكية أبوابها لعرض الفيلم الكرتوني التعليمي ” لوسيا – سر الشهب والنيازك” حيث سيذهب الأطفال في رحلة مع الدب القطبي والبطريق للتعرف على أسرار الشهب والنيازك وعالم الصخور والحجارة.

وسيستمتع الأطفال بتجربة حديقة الألعاب المائية واللعب بالدراجات الهوائية في الحديقة المرورية وألعاب النفخ الهوائية والمسابقات وألعاب التلي ماتش مع الشخصيات الكرتونية، بالإضافة الى فعالية البحث عن الكنز العائلية. وبإمكان العائلة الاستمتاع بالجلسات والمأكولات والحلويات الشرقيه من مجموعة من المطاعم أثناء الفعالية.

يذكر أن مركز هيا الثقافي، هو جمعية خيرية لا تسعى للربح، تأسس في العام 1976 ليكون مركزاً ثقافياً فنياً للجميع تلتقي فيه الطفولة بالابداع، ومنبراً لتشجيع المعرفة ونشرها وتطويرها وتعزيز التعلم الإبداعي لجميع فئات المجتمع بما فيها فئة الاشخاص ذوي الإعاقة.