فعاليات سياحية: عودة برنامج “أردننا جنة” تبشر بصيف أفضل

محمد أبو الغنم

عمان- أكد عاملون في قطاع السياحة أن برنامج أردننا جنة سينشط السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة بعد انقطاع دام زهاء عام.

وقال رئيس جمعية و كلاء السياحة و السفر الأسبق شاهر حمدان إن ” الإعلان عن إطلاق البرنامج اليوم الخميس خطوة “موفقة” جراء انطلاقه نهاية الأسبوع تزامنا مع خروج المواطنين للترفيه عن أنفسهم وأسرهم والبحث عن مكان يلبي احتياجاتهم”.

وبين حمدان ان إطلاق “أردننا جنة” سيعود بحركة نشطة ودعم لمكاتب السياحة والسفر التي تعد مسوقا للبرنامج.

وأكد أن توقيت إطلاق البرنامج مناسب جدا. وأضاف ” برنامج أردننا جنة سينعكس أثره الإيجابي على المواطن بشكل مباشر وسيلمس نتائجه جراء الأسعار التشجيعية والتفضيلية التي يقوم عليها البرنامج لغايات تنشيط السياحة الداخلية بأسعار تناسب الجميع”.

وأشار حمدان إلى أن إطلاق البرنامج كخطوة تدريجية في بدأ الانفتاح السياحي وعودة الأمور إلى سابق عاهدها بكل أنواع السياحة الداخلية و الخارجية.

وأكد أحد العاملين في مكاتب السياحة و السفر أيمن المنصور أن إطلاق البرنامج سيكون له أثر ملحوظ في تنشيط السياحة الداخلية.

وقال المنصور “المواطن يبحث عن رحلة سياحية تناسب دخله المادي وهذا البرنامج جاء لتلبية طلبه إذ كل أسعار الرحلات ضمن المعقول”.

وأضاف ” يجب التركيز على السياحة الداخلية التي هي المخرج الوحيد في الأزمة التي مرت على مختلف دول العالم وليس فقط على المملكة”.

واتفق مدير مكتب سياحة وسفر ممدوح العلي مع سابقيه في الرأي حول تنشاط الحركة السياحية الداخلية فور إطلاق برنامج أردننا جنة.

وأكد العلي أن أثر برنامج اردننا جنه سيكون له أثر إيجابي على مكاتب السياحة والسفر.

وقال “البرنامج سيلبي كل احتياجات المواطن ذي الدخل المحدود، إضافة إلى تحريك القطاع السياحي بشكل عام الذي عانى كثيرا تبعات أزمة كورونا وكان من القطاعات الأكثر تضررا من هذه الجائحة”.

وجاء برنامج “أردننا جنة” الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة العام الماضي بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للأردنيين، جاء في أنماط سياحية متنوعة ومختلفة، محققا تجربة سياحية فريدة تتحملها موازنة العائلة الأردنية.