فعاليات صيف الأردن تتواصل الجمعة بمشاركة واسعة لفنانين أردنيين

عمان – تتواصل الجمعة المقبلة، فعاليات “صيف الأردن” المجانية في جميع محافظات المملكة، ضمن برامج جديدة تضم نخبة من الفنانين الأردنيين، وبرامج مسلية للأطفال والاسرة إضافة إلى أنشطة ثقافية وترويحية، وذلك ضمن مبادرات أردن النخوة.

وتوفر الفعاليات، أجواء ترفيهية وتثقيفية، من خلال مسرحيات للأسرة والطفل وعروض أدائية لطلاب الجامعات، وفقرات ترفيهية ومتنوعة للأطفال الذين ستخصص لهم ايضا اماكن للعب.

وتشارك موسيقات القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة في فعاليات البرنامج، عبر استعراضية فنية، وعروض عسكرية، في مختلف المواقع المخصصة للبرنامج في المحافظات.

وتضم الفعاليات مشاركة الفنانين حسين السلمان في المفرق، وزياد صالح في عمان/المدرج الروماني، وسعد أبوتايه في العقبة، ومجد أيوب في مادبا، وتوفيق الدلو في السلط، حسام ووسام اللوزي في الزرقاء، فادي رأفت في البترا، وجهاد سركيس في عجلون، وعيسى الصقار في إربد، وبشار السرحان في الطفيلة، وعمر الصقار في جرش، ورامي شفيق في عمان/حدائق الحسين.

وتتوزع مناطق الفعاليات للجمعة المقبلة كما يلي:

عجلون: ساحة مركز زوار القلعة

إربد: مدينة الحسن للشباب

عمان: حدائق الحسين ومجمع جاوا الرياضي في جنوب عمان والمدرج الروماني

البلقاء: السلط/ساحة العين

الزرقاء: مدينة الأمير محمد الرياضية

المفرق: الملعب البلدي

مادبا: ساحة مدرسة عماد الدين زنكي

البترا: ساحة مركز البترا ومركز الزوار

معان: حديقة المدينة

الكرك: ساحة القلعة

جرش: الساحة الهاشمية

العقبة: ساحة السوق الشعبي

الطفيلة: ملعب المجمع الرياضي

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