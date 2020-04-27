فقدان الوظيفة أكثر ما يقلق الأردنيين في هذه المرحلة

تيسير النعيمات

عمان- أكد الاردنيون ان فقدان العمل/الوظيفة هو أكثر ما يقلقهم في هذه المرحلة.

واظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ان الغالبية من الأردنيين (51%) تأثروا نفسياً وبشكل سلبي جراء حظر التجول المعمول به حالياً، ويرى (38%) من الأردنيين أن الأجواء العائلية مشحونة ومتوترة.

واشار (25%) من الأردنيين في الاستطلاع الذي اعلنت نتائجه اليوم انهم يعانون من المشاحنات والخلافات والعنف داخل الاسرة قبل حظر التجول، و (33%) من هذه الخلافات والمشاحنات كانت عنف لفظي، و (25%) كانت عبارة عن خلافات زوجية، و(18%) كانت عنف نفسي، و(13%) كان عبارة عن اهمال. وكان يحدث هذا العنف من (1-3) مرات بالشهر لدى (82%) منهم، ومن (4-6) مرات في الشهر لدى (14%) منهم.

وأدى حظر التجول الى مشاحنات او خلافات او عنف داخل الاسرة خلال فترة حظر التجول عند أكثر من ثلث الأردنيين (34%)، وأبرز أشكاله هي العنف اللفظي (17%)، والعنف النفسي (9%)، والإهمال (6%). وقد حصلت حالات العنف هذه من (1-3) عند (75%) منهم، و(19%) حصلت عندهم حالات العنف او الخلافات او المشاحنات أكثر من 6 مرات خلال فترة حظر التجول. وكانت الأطراف الرئيسية في هذه الخلافات الزوج والزوجة (34%)، الأب واحد الاخوة الذكور (13%)، الاخوة والاخوات (11%)، الاخوة الذكور بين بعضهم (10%). وفق نتائج الاستطلاع .

وقال أكثر من نصف الأردنيين (54%) انهم لا يعرفون كيفية التواصل مع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات في حالة وقوع العنف الأسري أثناء حظر التجول.

وبينت النتائج ان نصف الأردنيين الذين تعرضوا للعنف خلال الاثني عشر شهرا الماضية ولم يقوموا باتخاذ أي أجراء، فيما قام الربع (24%) بالتواصل مع أحد الأقارب، و(17%) قاموا بالتواصل مع أحد الأصدقاء، و (6%) تواصلوا مع الجهات الحكومية. و(2%) فقط من الذين تعرضوا لشكل من أشكال العنف قاموا بالاتصال بالخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى العنف الاسري.

وأدى حظر التجول الى زيادة وتيرة وتكرار المشاحنات والعنف الاسري عند (16%) من الأردنيين، وأفاد (12%) أنهم تعرضوا للتعنيف خلال فترة حظر التجول من قبل أحد أفراد العائلة، ولجأ فقط (5%) من الذين تعرضوا للعنف الى طلب المساعدة.حسب النتائج

وأثر فيروس كورونا بشكل سلبي على (34%) من علاقات المواطنين الاجتماعية المتعلقة بالتواصل وزيارة الاخرين، فيما أثر ذلك بشكل إيجابي على (31%) منهم، ولم تتأثر العلاقات الاجتماعية نتيجة انتشار فيروس كورنا لدى (36%) من المستجيبين.

وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (66%) أن المشاحنات الاسرية هي أمر طبيعي ومقبول، ويرى (16%) من الأردنيين على أنه يحق لأفراد الاسرة الأكبر سناً ممارسة العنف على الأفراد الأصغر سناً لأسباب تأديبية، ويوافق (9%) على أنه يحق للذكور ممارسة العنف على الاناث لأسباب تأديبية.

واظهرت النتائج ان (69%) من الأردنيين وافراد أسرهم يسرفون وقتهم على الهاتف خلال فترة حظر التجول، بالإضافة الى (66%) يسرفون وقتهم على التلفاز، و(56%) في الجلوس مع الاسرة، و(51%) في الطبخ وصنع الحلويات، و(44%) في المساعدة في الاعمال المنزلية، و(40%) في النوم.

وساهم حظر التجول في زيادة نسبة التدخين والأرجيلة عند (52%) من الأردنيين.

واعتبرت الغالبية العظمى من الأردنيين أنفسهم ملتزمون بإجراءات حظر التجول.

ونفّذت دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، استطلاعها العشرون من ضمن سلسلة استطلاعات “المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني” خلال الفترة من 20-26/4/2020، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، حيث تم تصميم العينة بأن تمثل الفئات العمرية المختلفة، والمستوى التعليمي. وقطاعات العمل والعاملين، وبعد الانتهاء من جمع البيانات، تم وزن البيانات بطريقة تضمن تمثيل العينة على مستوى المملكة وعلى مستوى المحافظات، وبهامش خطأ لا يتجاوز ±3 % .

وركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني (20) على العنف الاسري والمشاحنات والخلافات في الاسرة، بالإضافة الى موضوع أثر حظر التجول على المواطنين من حيث الحالة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

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