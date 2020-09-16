فك الحجر عن 13 بناية بعمان

عمان- قال محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الأربعاء، فك الحجر عن 13 بناية في عمان بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور الشهاب إن البنايات تقع في مناطق شارع الجامعة وجبل عمان وخلدا والموقر/ الذهيبة الغربية، والجبيهة، وقرب كلية حطين وضاحية الحاج حسن ووسط البلد وطبربور، إضافة إلى بنايتين في سحاب والتطوير الحضري بالوحدات.

وأكد محافظ العاصمة أن فك الحجر جاء بعد ظهور نتائج فحص العينات وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.–(بترا)