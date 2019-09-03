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فلاشينغ ميدوز.. أوساكا تفقد اللقب وتخسر صدارة التصنيف العالمي

منذ ساعتين

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نيويورك – فقدت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام السويسرية بيليندا بنسيتش 5-7 و4-6 في الدور ثمن النهائي الإثنين، ما كلفها خسارة صدارة التصنيف العالمي.

وستتخلى أوساكا الإثنين المقبل عن صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات للأسترالية أشلي بارتي بطلة رولان غاروس والمصنفة ثانية عالميا حاليا والتي ودعت البطولة الأميركية من الدور ثمن النهائي أيضا بخسارتها الأحد أمام الصينية وانغ كيانغ.

وكانت أوساكا (21 عاما) توجت بلقب البطولة الأميركية العام الماضي على حساب المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس، محققة أول لقب كبير في مسيرتها الاحترافية قبل أن تضيف إليه لقبا ثانيا في أستراليا مطلع العام الحالي.

وهو الفوز الثالث لبنسيتش على أوساكا في 3 مواجهات بينهما هذا العام بعدما كانت تغلبت عليها في دورتي مدريد الإسبانية وإنديان ويلز الأميركية، مقابل خسارة واحدة في تاريخ مواجهاتها الأربع ضد اليابانية وكانت في دورة بلهام الأميركية عام 2013. (أ ف ب)

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