فلاشينغ ميدوز.. أوساكا تفقد اللقب وتخسر صدارة التصنيف العالمي

نيويورك – فقدت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالميا لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، بسقوطها أمام السويسرية بيليندا بنسيتش 5-7 و4-6 في الدور ثمن النهائي الإثنين، ما كلفها خسارة صدارة التصنيف العالمي.

وستتخلى أوساكا الإثنين المقبل عن صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات للأسترالية أشلي بارتي بطلة رولان غاروس والمصنفة ثانية عالميا حاليا والتي ودعت البطولة الأميركية من الدور ثمن النهائي أيضا بخسارتها الأحد أمام الصينية وانغ كيانغ.

If there’s one thing I know it’s that I’m stubborn. Fall on my face 18million times and I’m gonna get up 18million times 🤷🏽‍♀️ just wanted to say I’m probably gonna fall down a couple dozen times in the future but hey, the kid is resilient 😉❤️ love you NY see you next year! pic.twitter.com/Gb2l9G7JgY

— NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) September 3, 2019