فلامنجو يهزم فاسكو ويرتقي لوصافة الدوري البرازيلي

ساو باولو – دك فلامنجو شباك مضيفه فاسكو دا جاما (4-1) في الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليصعد بذلك إلى وصافة الترتيب على حساب بالميراس، الذي تعادل بهدف لمثله أمام جريميو.

وفي المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي، وقع برونو هنريكي على هدفين من رباعية فلامنجو في الدقيقتين (42 و51)، في حين سجل جابرييل باربوسا الهدف الثالث بالدقيقة (62)، قبل أن يختتم الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا رباعية الفريق من ركلة جزاء عند الدقيقة (83)، أما هدف فاسكو دا جاما الوحيد فسجله لياندرو كاستان عند الدقيقة (59).

وتجمد رصيد فاسكو عند 17 نقطة في المركز الـ15 ، في حين رفع فلامنجو رصيده إلى 30 نقطة في وصافة الترتيب، مزيحا بالميراس للمركز الثالث بنفس عدد النقاط لكن مع فارق الأهداف. (إفي)