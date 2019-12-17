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فلامنغو يبلغ نهائي “المونديال” بفوزه على الهلال السعودي

منذ 15 دقيقة

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قطر – تأهل فلامنغو البرازيلي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم ، الثلاثاء، المقامة في قطر بفوزه على الهلال السعودي، 3-1، بطل دوري أبطال آسيا.

وجاءت أهداف فلامنغو عن طريق جيورجيان دي أراسكاييتا (49) وبرونو هنريكي (78) وعبدالله البليهي (82 خطأ في مرمى فريقه)، بعدما تقدم الهلال السعودي في الشوط الأول بهدف سالم الدوسري (18).

وبنتيجة المباراة التي استضافها ستاد خليفة الدولي، سيلتقي فلامنغو في المباراة النهائية السبت، الفائز من نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي). – سكاي نيوز

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