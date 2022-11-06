فلاورد تشجع حب الذات

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن تدشين حملتها السنوية حملتها السنوية (11/11) لتشجيع عملاؤها للاحتفال بأنفسهم.

إيماناً من فلاورد بتشجيع الناس على الاحتفال والفخر بإنجازاتهم؛ دشنت الشركة حملتها السنوية لتشجيع حب الذات. وشملت الحملة التي تدعو للحب، الاحتفال، وتقدير النفس إطلاق أغنية (بدلع نفسي) أهدتها فلاورد لعملائها؛ كما شملت إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الفاخرة والهدايا الرائعة.

هذه المناسبة العالمية التي توافق 11/11 من كل عام تهدف إلى توضيح مدى أهمية حب الذات وتقديرها كما أنها تدعو المجتمع للاحتفاء بأفراده وبإنجازاتهم وحياتهم.

هذا ويذكر أن فلاورد كانت قد احتفلت بهذه المناسبة في السنوات الأربع الماضية لأنها تسعى لخلق مناسبات تسنح لأفراد المجتمع فرصة التعبير عن مشاعرهم بطريقة لطيفة تخلق جواً من الألفة المجتمعية.

فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.