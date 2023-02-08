فلاورد تغلق جولة استثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة اليوم على هامش مشاركتها في المؤتمر التقني ““LEAP في الرياض – المملكة العربية السعودية عن إغلاق جولتها الاستثمارية قبل الطرح العام الأولي Series C بقيمة 156 مليون دولار بقيادة كل من شركة الجزيرة كابيتال و Rainwater Partners وSTV .

وتعتزم الشركة توظيف هذه السيولة للاستثمار في توسيع وتنويع خط الهدايا الخاص بها، والاعتماد أكثر على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تطوير تجربة العملاء لمواكبة احتياجات قاعدة العملاء التي تستمر في النمو السريع في دولها التسع لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الورود والهدايا.

إضافةً إلى ذلك، ستقوم الشركة بإطلاق استراتيجيتها في عمليات الاندماج والاستحواذ حيث تخطط للاستثمار في العلامات التجارية المحلية الرائدة في قطاعات الهدايا التي تستهدفها فلاورد، والجدير بالذكر أن فلاورد استحوذت مؤخراً على شركة مبخر الرائدة في مجال العطور في منطقة الخليج العربي في نوفمبر 2022.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: “نحن فخورون بإغلاق هذه الجولة الاستثمارية بقيادة شركة الجزيرة كابيتال و Rainwater Partners و STV، ونود شكرهم على الثقة التي وضعوها في فريق عملنا الذي قام بتحقيق العديد من الإنجازات أهمها استطاعتنا بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على التقييمات أن نضاعف تقييم الشركة بـ 3.8 مرات منذ آخر جولة استثمارية خلال الـ 18 شهراً الماضية.

على الرغم من تلك التحديات إلا الشركة استطاعت أن توصل أكثر من 50 مليون وردة خلال العام الماضي وخلق أكثر من 1,000 فرصة عمل مباشرة والتعاون مع أكثر من 400 علامة تجارية مع العديد من المبدعين المحليين حيث إننا من أشد المؤمنين بمواهب المنطقة الذين أطلقوا بعضاً من أفضل العلامات التجارية على نطاق عالمي.

كما أننا سعيدين للإعلان عن انضمامنا إلى برنامج الشركات المليارية في المملكة العربية السعودية وأننا نتطلع للمزيد من النجاحات في المرحلة القادمة من رحلتنا بإذن الله. نود أن نشكر فريق عملنا وعملاؤنا وشركاؤنا والجهات الرقابية والمجتمع المدني على جهودهم الجبارة ودعمهم للارتقاء بمكانة فلاورد وجعلها شركة رائدة في مجال الورود والهدايا على مستوى العالم.”

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Rainwater Partners، السيد/ فيصل الرهبيني والرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الجزيرة كابيتال، السيد/ ماركو ماوري سينضمون إلى مجلس إدارة فلاورد مع استمرار الشريك العام في STV، السيد/ أحمد النعيمي في مجلس الإدارة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال السيد/ نايف المسند: “يسعدنا قيادة الجولة الاستثمارية Series C لفلاورد ودعم الشركة في تحقيق أهدافها التجارية، ولدينا ثقة بقدرة فريق فلاورد على قيادة الشركة إلى مزيد من النجاحات والنمو. إن الاستثمار في فلاورد يؤكد التزام الجزيرة كابيتال بتمكين الشركات المحلية والإقليمية ذات الأثر في المجتمع”.

وكانت فلاورد قد جمعت 34.2 مليون دولار من خلال جولات استثمارية سابقة كان آخرها جولة استثمارية Series B بقيمة 27.5 مليون دولار بقيادة STV و Impact46 في يونيو 2021.