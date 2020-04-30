فلايني يقرض ستاندار لياج 3 ملايين يورو لانتشاله من أزمته المالية

بروكسل – سيقرض لاعب الوسط البلجيكي مروان فلايني مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته ستاندار لياج الذي يعاني راهنا صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف محلية الخميس.

ويسير فلايني (32 عاما)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني راهنا ومانشستر يونايتد الانكليزي سابقا، على خطى مواطنه أكسل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند الالماني الذي استثمر ايضا في الشركة المالكة للنادي “ايموبيليار ستاندار دو لياج”.

وبحسب يومية “لا درنيير أور”، امتلك فيتسل اخيرا 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

De bijzonder vrijgevige Marouane Fellaini biedt het in zwaar weer verkerende Standard Luik een helpende hand https://t.co/OuMBxbjDSL pic.twitter.com/e3Oym6Qhg2 — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) April 30, 2020

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 نيسان/أبريل تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار لعدم ملاءته ماليا. وبدون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات الى درجات الهواة.

استأنف ستاندار امام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع ان ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين بحسب وكالة “بلغا”. وتصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 ايار/مايو. (أ ف ب)