“فلاي إن”: أبرز موقع إلكتروني لحجز تذاكر الطيران

عمان-الغد- في السنوات الأخيرة تغير عالم السفر بشكل كامل عما كان في السابق، والتغيير شمل جميع النواحي ومن ضمنها كيفية حجز الطيران التي كانت محصورة في السابق على الشركات السياحية والمكاتب المعتمدة لخطوط الطيران، ولكن بعد ثورة الإنترنت الكبيرة أصبحت هذه الحلول التقليدية جزء من الماضي، واتجه نسبة كبيرة من المسافرين إلى القيام بحجوزاتهم إلكترونياً عن طريق المواقع الإلكترونية المختلفة ووكالات السياحة الإلكترونية، ولكن السؤال هنا.. كيف تجد أفضل موقع طيران تقوم بحجوزاتك جميعها من خلاله؟

عند الرغبة في القيام بحجز تذكرة طيران إلكترونياً يواجه المستخدمين عدة عقبات تتمثل في الآتي:

إيجاد موقع إلكتروني موثوق يمكن الحجز من خلاله حتى لا تتعرض للسطو على بياناتك وبيانات بطاقاتك البنكية التي تقوم بالحجز من خلالها.

إيجاد موقع إلكتروني يقوم بتوفير كافة المعلومات اللازمة عن رحلة الطيران التي ترغب بحجزها مثل الوزن المسموح على متن الطائرة وغيرها من المعلومات الهامة.

إيجاد موقع ذو سُمعة طيبة بين المستخدمين يمتلك خدمة عملاء يمكنها أن تقوم بالرد على جميع استفساراتك وحل جميع العقبات التي يمكن أن تواجهك في أي وقت من الأوقات.

وعند البحث والتدقيق ظهر أن موقع “فلاي إن” الإلكتروني هو أفضل مواقع حجز الطيران في مصر والسعودية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولا يقتصر موقع “فلاي إن” كونه موقعاً إلكترونياً وحسب فهو أول وكالة سياحة إلكترونية متكاملة في الشرق الأوسط توفر جميع الخدمات التي يحتاجها المسافرون والمستخدمون باستمرار، ويقدم موقع “فلاي إن” خدماته بالتعاون مع أكثر من 450 شركة طيران عالمية تسير رحلاتها لمختلف المدن والوجهات حول العالم، بالإضافة لنحو 320 ألف فندق حول العالم.

ويوفر موقع “فلاي إن” الإلكتروني عدة مميزات تجعله في الريادة عن غيره من المواقع الأخرى المختلفة، وتتمثل هذه المميزات في:

وعند البحث والتدقيق ظهر أن موقع “فلاي إن” الإلكتروني هو أفضل مواقع حجز الطيران في مصر والسعودية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولا يقتصر موقع “فلاي إن” كونه موقعاً إلكترونياً وحسب فهو أول وكالة سياحة إلكترونية متكاملة في الشرق الأوسط توفر جميع الخدمات التي يحتاجها المسافرون والمستخدمون باستمرار، ويقدم موقع “فلاي إن” خدماته بالتعاون مع أكثر من 450 شركة طيران عالمية تسير رحلاتها لمختلف المدن والوجهات حول العالم، بالإضافة لنحو 320 ألف فندق حول العالم. تواجد خدمة عملاء على أعلى مستوى من الكفاءة تقوم بالرد على جميع استفسارات العملاء وخدمة ما بعد البيع، وتقدم خدمة العملاء على مدار الساعة.

يوفر الموقع خصومات وعروض حصرية لمستخدميه على معظم خطوط الطيران ليعطي لك أرخص أسعار الطيرانات.

يوفر الموقع الإلكتروني خدماته عبر تطبيق الهاتف المحمول وعبر الموقع الإلكتروني.

يوفر الموقع أكثر من وسيلة دفع مختلفة، تتنوع بين البطاقات البنكية المختلفة وخدمات الدفع الإلكتروني التي تختلف من دولة لأخرى، كما يقدم خدمة تقسيط الحجوزات عبر موقعه بدون فوائد بنكية لعملائه في جمهورية مصر العربية.

يقوم موقع “فلاي إن” الإلكتروني بالحجز مباشرة عبر مواقع خطوط الطيران، لذلك فتأكد تماماً أن جميع بياناتك الشخصية وبيانات بطاقاتك البنكية ستكون في آمان تام.

يقوم الموقع الإلكتروني بتوفير “الباقات السياحية” وهي عبارة عن إمكانية حجز رحلة الطيران والإقامة سوياً تحت مظلة واحدة الأمر الذي يوفر الكثير من الأموال، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في زيارة مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية على متن خطوط الطيران السعودي العربي، فبدلاً أن تقوم بحجز الطيران وحجز الإقامة بأحد الفنادق كل منهما منفرداً قم باختيار “الباقة السياحية” وستتمكن من خلالها من اختيار رحلة الطيران عبر أي من الخطوط المتوفرة بجانب اختيار الفندق ومدة الإقامة به وستلاحظ بنفسك كم التوفير الذي يقوم به هذا الخيار.

كل هذا يجعل من موقع “فلاي إن” الإلكتروني الأفضل في المنطقة العربية والشرق الأوسط، لذلك لا تتردد في المرة القادمة التي ترغب فيها بالقيام بحجز طيران أو حجز فندق الإقامة وتوجه مباشرة لموقع “فلاي إن” الإلكتروني.