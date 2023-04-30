“فلاي جوردن” دون خسائر للعام الثاني رغم ارتفاع الكلف

عمان – الغد- قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران فلاي جوردن أمجد المسلماني بأن الشركة لم تحقق أي خسائر للسنة الثانية على التوالي رغم الظروف الأقليمية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة وارتفاع الكلف التشغيلية للشركة وأسعار الوقود العالمية والذي وصل هذا الارتفاع إلى 69 % خلال العام الماضي.

وبين المسلماني بأن النتائج التي حققتها فلاي جوردن خلال الأعوام الماضية إنما يدل على وجود فريق إداري ناجح وقادر على تجاوز العقبات التي تواجهه الشركة بناء على إعادة دراسة السوق باستمرار والعرض والطلب على مقاعد الطيران بشكل متواصل.

وأشار المسلماني بأن القوائم المالية للعام 2022 بينت ارتفاعا وصل إلى 37 % مقارنة بالعام 2021 بالرغم من ارتفاع كلف الطيران بشكل كبير خلال العام 2022 وتم تعويض ذلك من خلال زيادة حصة الشركة من سوق السفر المحلي بنسبة 31 % فيما أوضح المسلماني بأن هناك انخفاضاً في كلف المبيعات وصل إلى 7 % خاصة خلال الربع الاول من العام 2023.

وأضاف المسلماني بأن أهم شروط الاستثمار الناجح هو قدرة الشركة على التأقلم مع السوق ووجود خطط بديلة في حال تم تغير أي من المتطلبات وعدم الاستمرار على نفس النهج والآلية والاصرار على الخطأ، خاصة وأن بعض الاستثمارات الأردنية حققت خسائر فادحة رغم وجود مستشارين ومدراء دوائر وأقسام وخبراء ومتخصصين لديها برواتب وأرقام خيالية.

فيما تمنى المسلماني لشركة طيران فلاي جوردن استمرار نجاحها واستمرار تقدمها خلال الأعوام القادمة.