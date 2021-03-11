فلتعلم كل أم عربية

يديعوت أحرونوت

بقلم: ميراف بطيطو

لقد قضي مصير محمد عدس على يد مقرري السياسة الذين اهملوا الحماية لامنه بنية مبيتة. فالفتى لم يختر ان يولد في دولة تساوي فيها حياته كولد عربي ابن 15 من جلجوليا اقل من حياة ولد يهودي بعمره من كفار سابا.

لقد اختار وزراء الحكومة كل يوم من جديد ترك مصيره في ايدي القتلة، وتكنيس الخطط التي كانت كفيلة بان تنقذه تحت بساط الميزانية السنوية، ودحر مبادرات تشريعية كانت ستقطع اليد الوحشية لحامل المسدس. وبدلا من ذلك اختاروا ان ينقذوا الشياطين القومية التي صرفت الانتباه عن احتياجاته الاساسية للتعلم وللشروط المعيشية النزيهة.

عندما ولد قبل 15 سنة كانت شوارع جلجوليا فخا خطيرا لمن ليس مسلحا بسلاح ابيض أو ناري. والاستطلاعات التي اجريت في تلك السنة أظهرت أن الاحتمال في أن يشعر العربي بالامن الشخصي أدنى بالربع من احتمال شعور اليهودي بذلك. في 2010 عندما بدأ يذهب الى الروضة، أحس بمشاعره الطفولية كيف يهتز احساس الامن الشخصي للراشدين حوله. وحتى لو لم يفهم عما يتحدثون كان يعرف كيف يلاحظ قلقهم من الوضع.

قبل بضعة ايام من مقتله شاهد التلفزيون، رأى كيف تتصاعد موجات الاحتجاج ضد العنف في المجتمع العربي. شاهد الاخبار حيث تحدثت عن الالاف الذين وصلوا الى مفترق ام الفحم، قرأ على الفيسبوك عن مدير عام بلدية قلنسوة الذي قتل بالنار وهو في طريقه الى سيارته، اقشعر بدنه خوفا من أن يتلقى تلك الرصاصة الطائشة اياها، وسمع للمرة المئة كيف تحذر الام الاخوان الصغار قبل أن يخرجوا الى الساحة.

ما كان يمكنه أن يعرف بان الاحصائيات أذكى منه. مستقرة وقوية تروي عن الضحية العربي التالي: عامل في موقع بناء، امرأة في ساحة العائلة، عجوز في شارع المدينة، فتى في حادث طرق، رضيع في سفر في السيارة الى الوراء، فتاة في الساحة الخلفية – والان هو نفسه، فتى ابن 15 اصبح ضحية العنف الـ 23 في المجتمع العربي في العام 2021.

عندما كان طفلا أقرت الحكومة الخطة الخماسية لتطوير الوسط العربي. وقبل اسبوعين من موته تبين أن نصف البنود التي اقرتها الحكومة في 2015 لم تنفذ، او نفذت جزئيا. وحتى لو بقي على قيد الحياة، لمشكوك فيه أن يحظى برؤية بناء صفوف جديدة، تحسن للمواصلات العامة او حملة واسعة النطاق لمصادرة الاسلحة.

لقد ولد محمد ومات في دولة رفضت أن تكون له أما، في عصر قيادة تهكمية تلاحق الناخب، وتحت رئيس وزراء قلق على كرسيه. ابو يئير، كما لقب نفسه بنيامين نتنياهو في المقابلات الاخيرة في وسائل الاعلام، حيث روى عن لقاءات ودية مع اولاد من ابناء جيل محمد من جلجوليا، لم يرَ أبدا ألم الام العربية.

لو كان متأثرا باعجاب الفتيان اياهم لسارع الى الغاء قانون كمنتس لتشديد العقاب ضد البناء غير القانوني في الوسط العربي. ولطالب مرة واحدة والى الابد باعداد مخططات لاحياء ومدن للمواطنين العرب. لو كان يريد مصلحتهم وليس فقط اصواتهم لكان عمل على القضاء على الجريمة، وعلى ابعادهم من الشوارع المكتظة وجعلهم مواطنين موالين بقوة الارادة وليس بقوة الذراع.

ان الصدوع العميقة في الاحزاب العربية يشخصها نتنياهو كنقاط ضعف عليه أن يستغلها في صالحه. ونوبة العناق التي ألمت بنتنياهو في الاشهر الاخيرة هي نتاج ازمة سياسية وليس نتاج دافع اخلاقي او محبة الانسان التي اشتعلت فيه فجأة. في يديه وفي ايدي وزرائه كان الحق الطبيعي لحماية حياة محمد، وحتى اليوم فعلوا كل ما في وسعهم كي يتنكروا له.

من صباح الغد سيكون هذا واجبه لان يضمن لكل ام عربية ان يكون مصير ابنائها في الايادي الصحيحة.