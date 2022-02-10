فلسطينيان عبرا الحدود من غزة وأحرقا آلية عسكرية “إسرائيلية”- (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن فلسطينيين تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة وأضرما النار في آلية عسكرية إسرائيلية قبل أن يعودا إلى القطاع.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته “رصدت قبل وقت قصير مشتبه بهما تجاوزا الشريط الحدودي جنوبي قطاع غزة إلى منطقة السياج، إضافة إلى مشتبه به آخر اقترب من منطقة السياج”.

وأضاف أن “المشتبه بهما تقدما تجاه شاحنة فارغة استخدمت في أعمال الصيانة وأضرما النيران فيها.. لم يتجاوز المشتبه بهم منطقة السياج وعادوا إلى القطاع”.

صورة تداولها ناشطون للآلية العسكرية الإسرائيلية في وسائل التواصل الاجتماعي

في سياق متصل، بث ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها توثق احتراق “حفار” للجيش الإسرائيلي شرق مخيم البريج جنوب مدينة غزة، على أيدي شباب تجاوزا المنطقة الحدودية.

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني حتى الساعة 15:40 (ت.غ) مسؤوليته عن إحراق الآلية الإسرائيلية.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي غزة دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم “المنطقة العازلة”، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

وفي غزة يعيش أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية صيف 2006.

(وكالات)