فلسطين: إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 272

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 272.

وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشاب من بلدة رافات، شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 272”.

وأوضح ملحم، في الإيجاز الصباحي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن الشاب كان يعمل في مستوطنة “عطروت” في القدس المحتلة.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأشار ملحم، إلى وجود 36 إصابة أخرى في مدينة القدس، غير مؤكدة، وغير مشمولة بالعدد الإجمالي بسبب القيود الإسرائيلية، التي تمنع السلطات الفلسطينية من العمل هناك.-(وفا)