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فلسطين: إصابتان بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 263

منذ 58 دقيقة

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رام الله- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 263.

وقال كمال الشخرة، مدير عام “الرعاية الصحية الأولية”، في الوزارة في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، “تم تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا، لمواطن من مدينة الخليل (جنوب)، ومسعف من مدينة نابلس (شمال)، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 263”.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

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