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فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 83

منذ ساعة واحدة

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تسجيل 10 إصابات في بلدة بدّو شمال غرب القدس

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الخميس، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 83.

وقالت كيلة في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، إنه “تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، لأشخاص خالطوا سيدة مصابة بالفيروس وتوفيت أمس في بلدة بدّو شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين إلى 83”.

ومن ضمن الإصابات، 9 حالات في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.-(الأناضول)

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