“فلسطين النيابية” تثمن إجراءات الأوقاف بشأن المسجد الأقصى

عمان – أعربت لجنة فلسطين النيابية عن تقديرها العالي لكافة الجهود المبذولة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لصالح المقدسات في القدس، لافتة إلى أن تلك الجهود جاءت منسجمة مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

وبين رئيس اللجنة النائب يحيى السعود خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، أن اللجنة تدعم كافة الاجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية سيما المتعلقة بوصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا.

ودعا إلى ضرورة أخذ تلك الإجراءات بجدية، مبينا أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك جاءت لحماية صحة المصلين وعائلاتهم وللحد من انتشار الوباء وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق.

وثمن السعود الحس العالي الذي أبداه مجلس إدارة الأوقاف منذ بدء الجائحة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية رغم الضغوط التي رافقت تطورات الجائحة.

وأكد أن المسجد الأقصى المبارك غير مغلق على الإطلاق حيث يتم رفع الأذان، وإقامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة والتراويح للمتواجدين من أئمة وموظفي دائرة الأوقاف وضمن شروط السلامة.

وأشار إلى أن الأردن سيبقى داعماً لأشقائه الفلسطينين، وأن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الأردن حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، متضرعا لله عز وجل أن يعود المسجد الأقصى المبارك وسائر الأماكن المقدسة الإسلامية عامرة بالمصلين.

–(بترا)