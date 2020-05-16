“فلسطين النيابية” تثمن مواقف الملك تجاة القضية الفلسطينية

عمان- الغد- ثمنت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب المحامي يحيى السعود مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاة القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين وعبر الإنخراط الإيجابي الفاعل مع المجتمع الدولي في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال السعود في البيان الذي اصدرته اللجنة اليوم السبت نحن نقف خلف قيادتنا الهاشمية في أسناد الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة .

مؤكدا على ان المواقف الجريئة لجلالة الملك من اجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية عطلت الكثير من المخططات الاسرائيلية في التغول على حق الشعب الفلسطيني .

وتابع السعود ان جلالته يؤكد باستمرار في المحافل المحلية والإقليمية والدولية كافة على أولوية القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وهو القائد الوصي على المقدسات في القدس”.

وتابع ان الوصاية الهاشمية على القدس الشريف هي صمام الأمان للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتنسجم مع الدور التاريخي الذي حمله الهاشميون على الدوام الذين بذلوا الغالي والنفيس للمحافظة على الهوية العربية للمدينة المقدسة.