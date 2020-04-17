آخر الأخبارالغد الاردني

“فلسطين النيابية” تدعو إلى الوقوف مع الأسير الفلسطيني

منذ ساعتين
يحيى السعود

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت لجنة فلسطين النيابية المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة تضامنها المطلق معهم بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة.
وقال رئيس اللجنة المحامي يحيى السعود في بيان صحفي، إن اللجنة طالبت منذ انتشار وباء كورونا عالميا، بضرورة سعي المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لاطلاق سبيل الاسرى حفاظا على حياتهم من مخاطر تفشي الوباء داخل أقسام وغرف الأسرى في سجون الاحتلال، وبما ينسجم مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على حق الأسير بالحصول على الغذاء الكافي والرعاية الطبية اللازمة. وجدد البيان دعوة كافة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والانسانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها حماية الأسرى من مخاطر الوباء، مؤكداً أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية والشعب الأردني بكافة مكوناته داعمين لقضية الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.-(بترا)

مقالات ذات صلة

العلم الأردني يرفرف في سماء عمان -

220 قراراً خلال 40 يوماً لمواجهة كورونا وإدامة الخدمات في المملكة

منذ 24 دقيقة
وزير الصحة الدكتور سعد جابر

تسجيل 5 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الأردن عاجل

منذ 52 دقيقة

الصفدي: إطلاق منصّة إلكترونيّة لتسجيل الطلبة الراغبين بالعودة من الخارج عاجل

منذ 54 دقيقة

العضايلة: سنعلن خلال الأيام المقبلة عن القرارات المتعلّقة برمضان عاجل

منذ 59 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock