“فلسطين النيابية” تدعو إلى الوقوف مع الأسير الفلسطيني

عمان- دعت لجنة فلسطين النيابية المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة تضامنها المطلق معهم بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة.

وقال رئيس اللجنة المحامي يحيى السعود في بيان صحفي، إن اللجنة طالبت منذ انتشار وباء كورونا عالميا، بضرورة سعي المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لاطلاق سبيل الاسرى حفاظا على حياتهم من مخاطر تفشي الوباء داخل أقسام وغرف الأسرى في سجون الاحتلال، وبما ينسجم مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على حق الأسير بالحصول على الغذاء الكافي والرعاية الطبية اللازمة. وجدد البيان دعوة كافة مؤسسات المجتمع الدولي القانونية والانسانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة التي من شأنها حماية الأسرى من مخاطر الوباء، مؤكداً أن الأردن سيبقى بقيادته الهاشمية والشعب الأردني بكافة مكوناته داعمين لقضية الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.-(بترا)