فلسطين النيابية تدعو البرلمانات الى توفير حماية دولية للمقدسات

عمان- الغد- قالت لجنة فلسطين النيابية في بيان أصدرته اليوم الاحد انها تتابع عن كثب تداعيات اقتحام قطعان من المستوطنين والمتطرفين الاسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك بدعوات من قبل “اتحاد منظمات جبل الهيكل”.

ودعا رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي الى ضرورة التحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا على المستويات كافة وحشد موقف دولي فاعل يجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاقتحامات والاعتداءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ودائرة الاوقاف الاسلامية.

كما دعا الظهراوي، برلمانات الدول العربية والاسلامية والمنظمات الدولية الى توفير حماية دولية فورية للقدس والمقدسات ووقف الممارسات العنصرية والاعتداءات والاقتحامات التي تعتبر انتهاك صارخ لكل الحقوق الدينية.

ووصف اقتحامات المقدسات إرهاب منظم ، محذرا من نتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها والاستهداف المتواصل للمقدسات الذي يندرج ضمن محاولات اسرائيلية ممنهجة لاستبدال الصراع السياسي بصراع ديني .