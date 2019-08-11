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“فلسطين النيابية” تدين اقتحام الأقصى وتدعو لتدخل دولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

منذ 5 ساعات

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عمان – دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، وإصابة عدد من المصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود في بيان اليوم الاحد، إن اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد المبارك تحت حماية الاجهزة الامنية الإسرائيلية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، يهدف الى استفزاز المشاعر الدينية لكافة المسلمين ودفع المنطقة والعالم اجمع نحو المزيد من العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة الامن والسلم الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون بمساعدة القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي عبر أذرعه الرسمية الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة بالمسجد المبارك.
كما ناشد البيان البرلمانات العربية والإقليمية والدولية اتخاذ كافة الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المقبولة من قبل كافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد البيان التضامن التام والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً إلى وحدة مختلف المكونات السياسية الفلسطينية في مواجهة مطامع الاحتلال، وإحباط كل المؤامرات الهادف إلى مصادرة الحق الفلسطيني، وصولا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.-(بترا)

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