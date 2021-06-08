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“فلسطين النيابية” تستقبل الأسير أبو جابر

منذ 23 دقيقة
جانب من استقبال الأسير الأردني المحرر عبدالله أبو جابر
جانب من استقبال الأسير الأردني المحرر عبدالله أبو جابر

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جهاد المنسي
عمان- استقلبت لجنة فلسطين النيابية بحضور عضو اللجنة النائب الدكتور احمد السراحنه في جسر الشيخ حسين الأسير الأردني عبدالله أبو جابر الذي افرج عنه اليوم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وثمن السراحنه جهود جلالة الملك وتوجيهاته للخارجية الاردنية في استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للافراج عن الاسير ابو جابر .
واشار الى ان اللجنة على تواصل مباشر مع “الخارجية ” لمتابعة اوضاع الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال، فضلا عن انها تتابع مجريات اعتقال مواطنين أردنيين لدى الاحتلال.

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