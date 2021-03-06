فلسطين النيابية تشيد بحديث ولي العهد تجاه القضية الفلسطينية

عمان- أشادت لجنة فلسطين النيابية، بما تضمنه حديث سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال مقابلته مع التلفزيون الأردني حول مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية، ولاسيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي في بيان صحافي، اليوم السبت، إن موقف المملكة ثابت وراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني منذ عقود بسبب الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الظهراوي إلى أن جهود جلالة الملك التي يبذلها أعادت الزخم تجاه القضية الفلسطينية في جميع المحافل والعربية والدولية، وتجد التقدير والدعم والمساندة العربية والدولية، مشددا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ولن نحيد عنها باعتبارها الحافظ لهوية المدينة المقدسة.

واشار إلى أن عمان توأم القدس ووجدانه ولم تغب يوما عن قلوب الهاشميين والأردنيين، مجددا رفض اللجنة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، وجميع الإجراءات أحادية الجانب من خطوات تمس المقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تشكل ضربا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. بترا