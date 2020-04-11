فلسطين النيابية تطالب بالافراج عن الأسرى الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال

عمان- الغد– طالبت لجنة فلسطين النيابية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التدخل الفوري للأفراج عن الأسرى الاردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في البيان الذي اصدرته اللجنة اليوم السبت حيث بين رئيسها النائب المحامي يحيى السعود ان القانون الدولي و الشرعية الدولية و حقوق الانسان كفل لاؤلئك الاسرى الحصول على معاملة انسانية محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياتهم.

و جدد السعود باسم اللجنة ادانة الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارس على جميع الأسرى في سجون الاحتلال واصفا اياها بالمنافية للقيم الانسانية وللاعلان العالمي لحقوق الإنسان والديانات السماوية مشيرا الى ان سجون الاحتلال تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية سيما و ان العالم كله يواجه وباء الكورونا معربا عن تضامن ” فلسطين النيابية” مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة .

و زاد السعود ان “فلسطين النيابية” ستبذل كافة الجهود للضغط على الاحتلال للافراج عنهم من خلال الحكومة الأردنية و القنوات الدبلوماسية والجمعيات العمومية والمحافل الدولية .