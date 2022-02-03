“فلسطين النيابية”: مؤتمر تضامني بمناسبة صدور تقرير ل”العفو الدولية” يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رحبت لجنة فلسطين النيابية بتقرير منظمة العفو الدولية ” أمنستي ” الذي وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي، أهمية التقرير الصادر من مؤسسة دولية تعنى بحقوق الانسان ذات مصداقية عالية والذي استند الى حقائق دامغة.

وأشار الظهراوي الى ان التقرير جاء نتاج عمل استمر لعدة أعوام وضع الحقائق في نصابها واثبت وقائع ملموسة في ارقام وتواريخ تتضمن المصداقية والمهنية.

وقال ان تقرير “أمنستي” تحدث لأول مرة عن مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة من مناطق 48 ومناطق 67 ومعاناة اللاجئين في المخيمات.

واضاف الظهراوي ان التقرير الصادر هو إثبات إضافي لتعرية الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة إسرائيل كدولة فصل عنصري ضد الشعب الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية والتي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

وطالبت “فلسطين النيابية”، البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لاتخاذ الاجراءات المناسبة في مواجهة السياسات الاستعمارية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعلنت انها بصدد عن عقد مؤتمر تضامني بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية الذي يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية والرعاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسحية في القدس الشريف.