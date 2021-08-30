فلسطين تبدأ بتطعيم طلبة المدارس الثانوية ضد فيروس كورونا

رام الله- أعلنت وزارتا الصحة والتعليم، بفلسطين، الإثنين، البدء في تطعيم طلبة المدارس الثانوية ضد فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية) إن البدء في التطعيم يأتي “عملا بتوصية منظمة الصحة العالمية بإعطاء الطعم للأطفال من سن 12 وحتى 18 عاما”.

وأشارت إلى أن فئة الشباب أكثر عرضة للإصابة بمتحور دلتا “لذلك قررنا أن نعطي هذه الفئة”.

ونوّهت إلى إقرار إعطاء الجرعة الثالثة من التطعيم لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان.

من جهته، قال صادق الخضور، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم للإذاعة الرسمية، إن المرحلة الأولى من عملية التطعيم ستبدأ بإعطاء طلبة المرحلة الثانوية الجرعة الأولى من لقاح فايزر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مرجحا أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسبوعين.

وحتى الأحد، تلقى 843 ألفا و 525 اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينهم 452 ألفا و404 تلقوا الجرعتين من اللقاح، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ بدء الجائحة 366 ألفا و705، توفي منهم 3940، وتعافى 345 ألفا و803.-(الاناضول)