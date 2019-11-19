فلسطين تخسر أمام أوزبكستان في التصفيات المزدوجة

طشقند – ثأر المنتخب الأوزبكستاني من ضيفه الفلسطيني عندما تغلب عليه 2-0 الثلاثاء في طشقند في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، واستعاد صدارة المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الأوزبكستاني بفوزه إلى لاعب وسط روستوف الروسي إلدور شومورودوف الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 17 و58.

وكانت فلسطين تغلبت على أوزبكستان بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى على ملعب فيصل الحسيني في الرام، هو الوحيد لها في التصفيات حتى الآن مقابل تعادل وثلاث هزائم فتجمد رصيدها عند أربع نقاط وتراجعت إلى المركز الأخير.

في المقابل، حققت أوزبكستان فوزها الثالث في التصفيات وعوضت خسارتها أمام ضيفتها السعودية 2-3 في الجولة الخامسة الخميس الماضي، واستعادت منها الصدارة كون المنتخب “الأخضر” ارتاح في هذه الجولة.

ورفعت أوزبكستان رصيدها إلى تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام السعودية التي لعبت مباراة أقل.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، لم تكن حال اليمن أفضل من فلسطين ومني بخسارة قاسية أمام ضيفه السنغافوري 1-2 على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في مدينة المحرق البحرينية.

وسجل إحسان فاندي أحمد (19) وحافظ نور (52) هدفي سنغافورة، وناصر الغواشي (85) هدف اليمن.

وهي الخسارة الثانية لليمن في التصفيات مقابل فوز وتعادلين فتجمد رصيده عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.– (أ ف ب)