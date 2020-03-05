فلسطين تعلن إصابة 7 مواطنين بـ “كورونا” في بيت لحم

بيت لحم- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بفيروس كورونا، بحسب وكالة الانياء الفلسطينية وفا.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الخميس، في مقر محافظة بيت لحم، بحضور المحافظ كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، أن طواقم الوزارة عملت على أخذ عينات من 20 شخصا في فندق بمدينة بيت لحم، نزل فيه وفد يوناني زار الوطن بين 23-27 شباط الماضي، بعد عودته إلى اليونان، وعملت كافة الإجراءات للمخالطين، وتم أخذ العينات للفحص المخبري والتأكد من النتائج، حيث أظهرت إيجابية الفحص لسبعة مواطنين، ما يعني إصابتهم بفيروس كورونا.

وتابعت “قمنا منذ ساعات الصباح باتخاذ الإجراءات اللازمة وأصدرنا التعلميات للمواطنين للتعامل مع الوضع الطارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والاغوار، فإننا نهيب بالمواطنين الكرام بضرورة الالتزام بالتعلميات والتوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، وذلك من أجل الحد من انتشار المرض”.

وأكدت ضرورة التزام كافة المؤسسات الإعلامية بالبيانات والتعميمات الصادرة عن الوزارة وعدم التعامل مع أية أخبار لا تخرج عن الجهات الرسمية.

ودعت المواطنين لضرورة الالتزام بكافة تعليمات الوقاية واتباع الإرشادات الصادرة عن الوزارة.