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فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 16

منذ 8 دقائق
كورونا في فلسطين

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رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا إلى 16 مصابا، بعد الكشف عن 9 إصابات جديدة في مدينة بيت لحم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس أن إصابة 7 مواطنين بفيروس “كورونا” في بيت لحم، كما أنها أجرت فحوصات لعينات 355 شخصا، في مختبر الصحة المركزي برام الله منذ 20 كانون الثاني/يناير، تبين أنها “سلبية” أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت أن هناك 3 حالات في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية في مدينة أريحا، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح.

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