فلسطين تقدم شكرها للأردن على استضافة مواطنين لها بالحجر الصحي

رام الله- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية بدء وصول عدد من مواطنيها الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي في الاردن .

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء انها تابعت قضية المحجور عليهم في الاردن منذ اللحظة الأولى، وقامت طيلة الفترة الماضية بالتواصل مع الجهات الأردنية وبالاتصال المباشر واليومي مع الفلسطينيين المحجور عليهم على قاعدة الاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذها الاردن .

وشكرت وزارة الخارجية باسم دولة فلسطين الاردن ملكا وحكومة وجيشا وشعبا على كرم الضيافة، وعلى الجهد الكبير الذي بذلته المملكة لتأمين وصول هؤلاء الفلسطينيين الى وطنهم.

بترا