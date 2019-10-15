فلسطين تكتفي بالتعادل السلبي مع السعودية

عمان – الغد – تعادل المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم مع ضيفه السعودي بدون أهداف اليوم الثلاثاء في ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة في التصفيات الأسيوية المزدوجة.



وفقد المنتخب الوطني الفلسطيني نقطتين ثمينتين، ليصبح في رصيده 4 نقاط في المركز الثالث، وبفارق الأهداف أمام سنغافورة، بينما وصل رصيد السعودية إلى 5 نقاط بالمركز الثاني، وتتصدر أوزبكستان المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزها الثلاثاء على سنغافورة بثلاثية لهدف.



وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثماني إلى الدور الثالث من التصفيات، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

ولم يسبق للمنتخب الوطني الفلسطيني الوصول إلى نهائيات كأس العالم، بينما وصلت السعودية خمس مرات.