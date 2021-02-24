فلسطين تُسجّل 409 إصابات بالطفرة البريطانية والجنوب إفريقية

رام الله- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 409 إصابات بفيروس كورونا، من الطفرة البريطانية والجنوب إفريقية، خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وقال الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إنه تم تسجيل 352 إصابة بالطفرة البريطانية، و57 بالجنوب إفريقية.

وبيّن أن الإصابات سُجلت في مختلف المحافظات، مشيرا إلى عدم تسجيل أية إصابة بفيروس “كورونا” من الطفرة البرازيلية.

بدورها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنها دعت إلى “اجتماع عاجل، الأربعاء، للجنة الطوارئ في وزارة الصحة، من أجل بحث الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا”.

ولفت إلى أن اللجنة سترفع توصيات للحكومة، وقد ترتقي إلى “طلب الإغلاق الشامل”.

وبينت أن نسبة إشغال أجهزة التنفس في المستشفيات وصلت إلى 48%، وهي الأعلى منذ بداية الجائحة.

وأوضحت أن نسبة الإشغال في أسرّة مستشفيات شمال الضفة وصلت إلى 67%، بينما في الوسط 105%، وفي جنوب الضفة 83%”.

ومنذ بداية الجائحة في مارس/آذار 2020، سجلت فلسطين 199 ألفا و769 إصابة، بينها 3000 وفاة، ونحو 184 ألف حالة تعاف.-(الاناضول)