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فلسطين: حركة فتح تندد باعتقال إسرائيل لقياداتها وكوادرها

منذ 52 دقيقة

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رام الله- نددت حركة “فتح” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باعتقال الجيش الإسرائيلي قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال متحدث الحركة أسامة القواسمي، في بيان، إن “اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لقيادات وكوادر فتح لن يثني عزيمتها، أو يجعلها تغير من موقفها السياسي، أو تتخلى عن نضالها المشروع ضد الاحتلال”.

وأضاف: “استهداف أبناء الحركة وقياداتها، يدلل على أننا في المربع الصحيح، ويشير على دور أبناء الحركة النضالي في إسقاط المشاريع التآمرية وعلى رأسها جريمة القرن (صفقة القرن الأمريكية المزعومة)”.

وفي وقت سابق قالت حركة “فتح”، إن الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات بحق قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية، طالت أمناء سر في عدد من المحافظات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان منفصل، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 28 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة، الثلاثاء.-(الأناضول)

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