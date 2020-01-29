فلسطين: عشرات المصابين عقب الإعلان عن صفقة القرن

رام الله – أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الأربعاء عقب قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي خرجت رفضا وتنديدا بخطة السلام الأميركية أو ما يسمى “صفقة القرن” في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة .

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 50 إصابة بالرصاص الحي، والرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق التماس مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس والخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم والاغوار الشمالية وطولكرم والقدس المحتلة .(بترا)