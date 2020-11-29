فلسطين: 16وفاة و1927 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 16 وفاة و1927 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و957 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية و7 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأكدت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.-(وفا)